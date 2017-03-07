Жителя Саранска, зарезавшего свою соседку, приговорили к содержанию в психбольнице

Житель Саранска признан виновным в жестоком убийстве. Теперь 52-летний преступник будет проходить лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Мордовии, 22 августа 2016 года обвиняемый пришел в гости к 61-летней женщине, с которой они жили в одном доме. Через некоторое время между соседями произошел спор. В пылу конфликта мужчина схватил нож и буквально изрезал хозяйку квартиры. Затем он спешно сбежал с места ЧП.

Потерпевшую нашла еще одна жительница того же подъезда, которая заметила открытую дверь в квартиру. Изрезанную женщину доставили в больницу, но на следующий день она скончалась. Психиатрическая судебная экспертиза показала, что обвиняемый был невменяем.

Источник: mordovia.sledcom.ru