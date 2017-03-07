По итогам операции "Автомобиль" в Саранске составлено 45 административных протоколов

В Мордовии завершилась операция "Автомобиль". Она проходила с 20 по 22 февраля.

В пресс-службе МВД по Мордовии сообщили, что в рамках операции оперативники занимались раскрытием преступлений, связанных с угонами машин и кражей комплектующих. Всего за 2 дня акции правоохранители досмотрели 239 машин, 35 гаражных обществ и массивов, 17 автостоянок, 89 автомастерских, 15 шиномонтажей, 25 магазинов, которые торгуют комплектующими деталями, 52 пункта приема металла. По итогам проверок было составлено 45 административных протоколов.

Кроме того, оперативники получили сведения о 14 автомобилях, которые находились во дворах жилых домов в Саранске, но никем не использовались в течение длительного времени.

Источник: 13.мвд.рф