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Жительницу Лямбирского района будут судить за дачу ложных показаний

Жительницу Лямбирского района будут судить за дачу ложных показаний

Жительница села Скрябино Лямбирского района окажется на скамье подсудимых за дачу ложных показаний. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что 42-летняя женщина ранее выступала свидетелем по делу об избиении местного жителя двумя подростками.

Пожелав защитить одного из обвиняемых, женщина сообщила суду, что была очевидцем произошедшего и видела, что избивал мужчину только один из ребят. Однако доказательства по делу опровергли ее слова. Теперь женщине предстоит самой побывать в "шкуре" обвиняемой за дачу заведомо ложных показаний.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.


Источник: mordovia.sledcom.ru