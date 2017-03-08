Жительницу Лямбирского района будут судить за дачу ложных показаний

Жительница села Скрябино Лямбирского района окажется на скамье подсудимых за дачу ложных показаний. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что 42-летняя женщина ранее выступала свидетелем по делу об избиении местного жителя двумя подростками.

Пожелав защитить одного из обвиняемых, женщина сообщила суду, что была очевидцем произошедшего и видела, что избивал мужчину только один из ребят. Однако доказательства по делу опровергли ее слова. Теперь женщине предстоит самой побывать в "шкуре" обвиняемой за дачу заведомо ложных показаний.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru