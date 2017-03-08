Водителю "пятнадцатой", который врезался в "Гранту" в Саранске, понадобилась помощь врачей

На улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал сам виновник. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, водитель вазовской "пятнадцатой" сдавал назад, не заметил "Ладу Гранту" и врезался в нее.

Виновник аварии после столкновения обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в результате тройного ДТП, которое 4 марта произошло в Николаевке под Саранском, все же не обошлось без погибших. Пассажир "Мазды", который получил травмы и был доставлен в больницу, скончался в медучреждении.

Источник: gibdd.ru/r/13