В Саранске "Ниссан" сбил двух пешеходов на "зебре"

В Саранске на улице Невского произошло ДТП с участием двух пешеходов. Людей на "зебре" сбила иномарка "Ниссан Тиана".

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, мужчина и женщина переходили дорогу нерегулируемому пешеходному переходу. В результате оба пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал сам виновник. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, водитель вазовской "пятнадцатой" сдавал назад, не заметил "Ладу Гранту" и врезался в нее.

Виновник аварии после столкновения обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Источник: gibdd.ru/r/13