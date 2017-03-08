В Саранске автомобилист на "Сузуки" устроил тройное ДТП с тремя пострадавшими

Очередное ДТП произошло в Саранске. В результате аварии пострадали три человека.

По информации пресс-службы ГИБДД Мордовии, инцидент случился на перекрестке улиц Победы и Н.Эркая. Виновником аварии стал водитель "Сузуки SX4", который при выезде со второстепенной дороги не пропустил вазовскую "десятку" и врезался в нее. От удара отечественный автомобиль вылетел на "встречку", где, в свою очередь, протаранил "Ниссан Кашкай".

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка "десятки", а также водитель "Ниссана". В настоящее время по данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал сам виновник. Dодитель вазовской "пятнадцатой" сдавал назад, не заметил "Ладу Гранту" и врезался в нее.

Источник: gibdd.ru/r/13