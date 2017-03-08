Житель Саранска сгорел в собственной квартире от непотушенной сигареты

В Саранске произошел смертельный пожар, в результате которого погиб 69-летний мужчина. Трагедия случилась в трехэтажном жилом доме по улице Кутузова, где произошло возгорание в квартире на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ, информация о пожаре поступила 4 марта в 20:30. Прибывшие на место происшествия пожарные проникли внутрь квартиры, в которой находился эпицентр огня, и обнаружили, что горит кровать в одной из комнат, а на кухне, рядом с мойкой, лежит мужчина. Уже на тот момент несчастный не подавал признаков жизни.

Позже оказалось, что жертвой стал хозяин квартиры. По словам его родных, мужчина часто курил в квартире. По предварительным данным, курение в постели и стало причиной пожара.

Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив уничтожения квартиры.

По факту пожара и смерти хозяина квартиры проводится проверка.

Источник: 13.mchs.gov.ru