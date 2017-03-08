В аварии на трассе Саранск-Рузаевка травмы получили 5 человек

На автодороге Саранск-Рузаевка произошло ДТП с участием автомобилей "Шевроле Орландо" и "Лада Приора". По данным Госавтоинспекции республики, в аварии пострадали 5 человек.

Виновником ДТП стал пенсионер за рулем иномарки. Выполняя обгон, он выехал на полосу встречного движения, однако не справился с управлением и столкнулся с "Приорой", которая двигалась во встречном направлении. В результате травмы получили оба водителя, а также две пассажирки "Лады" и пассажир иномарки. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП ведется административное расследование.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал сам виновник. Dодитель вазовской "пятнадцатой" сдавал назад, не заметил "Ладу Гранту" и врезался в нее.

Источник: gibdd.ru/r/13