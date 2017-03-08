Из магазина "Дьюти Фри" в Саранске украли бутылку дорогой водки

Полиция Саранска разыскивает молодого человека, который украл алкоголь из магазина "Дьюти Фри" на улице Косарева. Инцидент случился еще 3 марта, уточнили в пресс-службе МВД по РМ.

Как стало известно, вор взял с прилавка магазина бутылку дорогой водки, которую убрал под куртку, и газировку. На кассе парень расплатился только за минералку, после чего покинул помещение.

Приметы преступника: на вид 30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, брови густые темные. Был одет: "парка" синего цвета с капюшоном, синие джинсы, на ногах черные ботинки.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, позвонить по телефонам: 8(834-2) 29-77-88, 29-77-54, 8-987-990-04-21 или 02.

Источник: 13.мвд.рф