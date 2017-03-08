Несовершеннолетняя из Саранска получила травмы при падении в автобусе

16-летняя жительница Саранска была вынуждена обратиться в больницу, получив травмы после поездки в автобусе. Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября в автобусе "ПАЗ", который следовал по маршруту №28.

Как сообщили в ГИБДД региона, водитель автобуса резко тронулся с места. Девушка не удержалась на ногах и упала. В больнице несовершеннолетней пассажирке назначено лечение. Водитель трезв.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на автодороге Саранск-Рузаевка произошло ДТП с участием автомобилей "Шевроле Орландо" и "Лада Приора". В аварии пострадали 5 человек. Виновником ДТП стал пенсионер за рулем иномарки.

Источник: gibdd.ru/r/13