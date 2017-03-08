Гостья из Нижегородской области стала 1000-м посетителем Мордовского заповедника

В Мордовском заповеднике подвел итоги акции "Стань тысячным!". Мероприятие было организовано в рамках Года особо охраняемых природных территорий.

В результате 1000-м посетителем заповедника стала жительница Нижегородской области Наталья Пестышева. Она получила подарочный сертификат.

Стоит отметить, что Наталья является секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Бор. В Мордовский заповедник она приехала вместе со своими воспитанниками на экскурсию, а потому подарок стал для нее неожиданностью.

Стоит отметить, что акция будет продолжена. Следующий сертификат получит 2000-й посетитель заповедника.

Источник: izvmor.ru