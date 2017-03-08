Арбитр из Саранска Александр Егоров будет судить матч "Спартак" - "Анжи"

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура российской футбольной Премьер-лиги. Поединок с участием лидера первенства, московского "Спартака", который принимает "Анжи", будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Егоровым из Саранска. Помогать ему будут ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа).

Матч "Спартак" – "Анжи" состоится 12 марта в Москве, начало – в 16:30 мск. На данный момент "Спартак" занимает 1-е место в таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя, "Зенит", на 5 очков. "Анжи" (20 очков) расположился на 11-м месте, оторвавшись от зоны переходных матчей на 5 баллов.