В Мордовии под лед провалился внедорожник

На реке Сура недалеко от села Сабаево под лед провалился внедорожник "УАЗ". По имеющимся данным, несколько мужчин пытались форсировать реку и заехали на промоину. Однако весенний лед не выдержал немалого веса машины и треснул. В результате автомобиль отказался под водой, однако водитель и пассажиры успели выпрыгнуть.

Стоит отметить, что затонул "УАЗ" на небольшой глубине – около 1,5 метров.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП произошло в Саранске на перекрестке улиц Победы и Н.Эркая. Виновником аварии стал водитель "Сузуки SX4", который при выезде со второстепенной дороги не пропустил вазовскую "десятку" и врезался в нее. От удара отечественный автомобиль вылетел на "встречку", где протаранил "Ниссан Кашкай".

Источник: izvmor.ru