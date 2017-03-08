Жительница Мордовии отдала мошенникам 45 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась жительница села Унуевский с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая объяснила полицейским, что на ее мобильный телефон пришло SMS о том, что "действие ее банковской карты приостановлено, и необходимо обратиться в службу техподдержки".

Пострадавшая последовала данной рекомендации и выяснила от якобы сотрудницы технической поддержки банка, как можно активировать карту. Для выполнения данной операции следовало сообщить персональные сведения, реквизиты карты и пароли, которые придут в следующих смс-сообщениях. Женщина передала эти данные, а спустя время выяснила, что с ее счета несколькими переводами было списано 45 тыс. рублей.

Согласно сведениям правоохранителей, своими действиями пострадавшая оплатила покупку товара для жуликов.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия