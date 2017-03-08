Бизнесмен из Мордовии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Директор ООО "Карпай" ответит за мошенничество в особо крупном размере.

Согласно версии расследования, подозреваемый заключал фиктивные контракты на поставку семян подсолнечника. Потом представил в налоговую службу корректирующую налоговую декларацию по НДС, в которой были указаны фальшивые данные о сумме налога на добавленную стоимость. Подобным образом из федерального бюджета противозаконно было возмещено более 1,5 млн рублей.

Факт противоправной деятельности был выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по РМ и МВД по РМ.

В результате мер, принятых в процессе предварительного расследования по уголовному делу, подозреваемый целиком компенсировал причиненный ущерб.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Источник: izvmor.ru