Полиция Саранска арестовала супружескую пару из Саратова

В Саранске задержали супружескую пару из Саратова за попытку сбыта наркотиков.

Сообщается, что 38-летнего Сергея и 33-летнюю Викторию Трошенковых задержали 1 марта.

Авто, на котором передвигались муж и жена, остановили представители полиции. При досмотре автомобиля правоохранители выявили и конфисковали наркотические средства. Глава семьи сознался хранителем порядка, что они с супругой расчитывали реализовать наркотики в Саранске.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

По решению суда супругов заключили под стражу до 28 апреля.

Источник: izvmor.ru