В Саранске 24-летнюю девушку подозревают в убийстве

Полиция Саранска подозревает 24-летнюю местную жительницу в убийстве.

В полицию обратился гражданин, который сообщил, что ему позвонил родственник и сознался, что в одной из квартир в юго-западной части города ему было нанесено ножевое ранение. Оперативники незамедлительно начали отработку местности и спустя время выяснили местоположение, где случилось правонарушение.

Как обнаружилось, безработная, ранее условно судимая уроженка Саранска позвала своего 48-летнего приятеля в квартиру пенсионера для распития алкоголя. Спустя время гости поссорились, и молодая девушка 2 раза ударила оппонента ножом. Человек успел позвонить родным, уже после чего же умер на месте происшествия.

Прибывшие представители полиции задержали подозреваемую. Она написала явку с повинной и выдала нож, который сразу уже после убийства спрятала в сугробе возле дома. Свой поступок она объяснила нежеланием вступать в половую связь с убитым.

Источник: izvmor.ru