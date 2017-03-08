В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Макеева Анатолия Яковлевича

Полиция Мордовии объявила в розыск без вести пропавшего жителя Саранска.

Сообщается, что гражданин 1960 года рождения в марте текущего года ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, спинка носа прямая, глаза светлые, ушные раковины прилегающие, губы тонкие.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия