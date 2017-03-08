Сотрудники МЧС эвакуировали 12 человек из горящего дома

Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в Чамзинке, где в районную ЕДДС поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Терешковой.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, в жилплощади наблюдалось мощное задымление. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 12 человек и приступили к тушению. Распространения огня удалось избежать, однако он успел испортить внутреннюю отделку квартиры на площади 20 кв.м.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошел смертельный пожар, в результате которого погиб 69-летний мужчина. Трагедия случилась в трехэтажном жилом доме по улице Кутузова, где произошло возгорание в квартире на третьем этаже.

Источник: izvmor.ru