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Жительница Саранска заплатит 50 000 рублей за продажу пива школьнику

Жительница Саранска заплатит 50 000 рублей за продажу пива школьнику

Продавец одного из магазинов Саранска оплатит штраф за продажу пива несовершеннолетнему.

Сообщается, что женщина дважды попалась на реализации спиртной продукции подросткам.

Первый раз сотрудница торговли заплатила 30 000 рублей, однако данное не возымело на нее никого действия, и через некоторое время она снова продала 17-летнему школьнику бутылку пива, не спросив его документов. Теперь же нарушительнице будет необходимо оплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


Источник: izvmor.ru