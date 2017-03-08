В Мордовии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого

В Зубово-Полянском районе Мордовии задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.

Как определили работников полиции, представители сильного пола проживали в соседних зданиях и часто ругались между собой по малозначительным поводам. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 45-летний мужчина вспомнил прежние обиды и пришел в дом соседа. В ходе образовавшейся размолвки он нанес владельцу жилплощади ряд ударов в грудь и шею и, убедившись, что сосед умер, правонарушитель вернулся домой, спрятал нож и сжег одежду, в которой совершил правонарушение. Через несколько часов обвиняемый позвонил в полицию и заявил о том, что его сосед убит неизвестными лицами.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий представители полиции определили причастность мужчины к содеянному правонарушению и конфисковали орудие убийства. Свою вину в содеянном обвиняемый принял целиком.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия