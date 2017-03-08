В мордовскую колонию попытались передать пилку для ногтей, начиненную сим-картами

Работники мордовских колоний перехватили очередные контрабанды.

Как заявили в пресс-службе регионального УФСИН, при выдаче заказного письма, присланного осужденному к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, оперативниками обнаружены 6 сим-карт, скрытых в пилке для ногтей.

Также работниками лечебного исправительного учреждения № 3 при личном досмотре представителя сильного пола, приехавшего на встречу к осужденной к 3 годам лишения свободы супруге, изъяты сотовый мобильный телефон и 2 сим-карты, скрытые под курткой в нагрудном кармане рубашки.

По данным фактам проводятся проверки.

Источник: izvmor.ru