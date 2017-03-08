Полиция Рузаевки задержала 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве соседа

В МВД Мордовии поступил звонок от уроженки Рузаевки, которая сообщила об обнаружении с колото-резаными ранениями трупа своего соседа.

Как определили полицейские, убийство 54-летнего рабочего совершил 61-летний местный житель. Представители сильного пола встретились на улице, подозреваемый высказал претензии по поводу близких отношений его сожительницы с пострадавшим, уже после чего для дальнейшего выяснения отношений они зашли в квартиру будущей жертвы правонарушения. Нанеся владельцу жилья 5 ударов ножом, пенсионер скрылся с места правонарушения. Истекая кровью, мужчина пытался позвать на помощь соседей, однако никого не застал. Через некоторое время его тело выявила вернувшаяся с работы женщина.

На данный момент подозреваемый задержан.

Источник: izvmor.ru