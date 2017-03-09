Житель Мордовии за одну ночь залез в церковь, кафе и библиотеку

Сотрудники полиции задержали в Мордовии правонарушителя.

Сообщается, что в Краснослободске грабитель забрался в храм Успенской Божьей матери, решив разжиться средствами. Злоумышленник пробрался в помещение ночью, взломав дверь, однако внутри храма не обнаружил ни копейки. Позднее он подобным же способом пробрался в местное кафе, а затем в библиотеку, однако наличных средств нигде не было.

Останавливаться на этом он не стал и решил обокрасть жилье неподалеку. Но его планам помешали представители полиции, которых вызвали очевидцы.

Арестованным выявился прежде судимый уроженец села Новая Кярьга. Своей вины он не отрицал и написал явку с повинной, пояснив, что на преступление его толкнул недостаток наличных средств.

Источник: izvmor.ru