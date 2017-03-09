В Мордовии сбитый трактористом бетонный столб раздавил женщину

Саранский суд рассмотрит дело тракториста, по вине которого смертельно травмировало женщину в сентябре 2016 года на картофельном поле.

Согласно сведениям расследования, мужчина управлял трактором с картофелеуборочным прицепом, на котором находились 2 женщины-подсобные рабочие, наблюдавшие за лентой транспортера.

В момент работы шофер, начав движение задним ходом, осуществил наезд на бетонный столб. От удара опора переломилась и упала на одну из представительниц слабого пола, зажав ее между поручнем прицепа и кузовом. Потерпевшая с травмами была отправлена в больницу в клинику, где спустя пару суток скончалась.

На тракториста было заведено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: izvmor.ru