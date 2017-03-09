"Мордовия" возобновила чемпионат ФНЛ ничьей с "Сибирью"

В матче 25-го тура ФНЛ "Мордовия" на своем поле не смогла обыграть новосибирскую "Сибирь". Встреча завершилась без голов – 0:0.

Благодаря этому результату "Мордовия" прервала серию из 5 поражений, которые потерпела в ноябре 2016 года. Тем не менее саранская команда осталась на 18-м месте в зоне вылета, имея в активе 23 очка.

"Мордовия" – "Сибирь" - 0:0

"Мордовия": Леонов, Лебедев (Навлётов, 78), Чалов, Сабитов (Петров, 70), Багаев, Осипов (к), Захарченко (Амбарцумян, 63), Игнатович, Пазин (Дегтярев, 52), Кренделев, Лукьянов.

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил (к), Гладышев, Рухаиа (Азаров, 76), Коржунов (Вотинов, 65), Андреев, Чеботару, Безлихотнов.

Предупреждены: Захарченко, 17, Осипов, 49 - Чеботару, 69.