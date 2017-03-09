Пожар в Мордовии: один человек госпитализирован

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в райцентре Ардатов, где на ул. Некрасова вспыхнул жилой дом.

В результате пожара пострадал один человек. О его состоянии неизвестно.

На данный момент эксперты устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Чамзинке произошел пожар, где в районную ЕДДС поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Терешковой.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, в жилплощади наблюдалось мощное задымление. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 12 человек и приступили к тушению. Распространения огня удалось избежать, однако он успел испортить внутреннюю отделку квартиры на площади 20 кв.м.

Источник: izvmor.ru