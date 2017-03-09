Сборная Мордовии заняла общекомандное 3-е место на Спартакиаде учащихся в Саранске

В Саранске прошел финал VIII зимней Спартакиады учащихся России по биатлону. Команда Мордовии в общекомандном зачете замкнула тройку лучших. Наибольший вклад в успех команды внесли Дмитрий Чудайкин (золото индивидуальной гонки и бронза в спринте), а также Алена Кривова (бронза в спринте).
Первая десятка общекомандного зачета Спартакиады выглядит следующим образом:
1. Московская область
2. Тюменская область
3. Республика Мордовия
4. Москва
5. Свердловская область
6. Республика Карелия
7. Новосибирская область
8. Алтайский край
9. Мурманская область
10. Санкт-Петербург.
Как сообщалось ранее, в городе Острове (Псковская область) завершились всероссийские соревнования по биатлону. Весьма удачно на них выступили спортсмены из Мордовии.