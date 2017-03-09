Сборная Мордовии заняла общекомандное 3-е место на Спартакиаде учащихся в Саранске

В Саранске прошел финал VIII зимней Спартакиады учащихся России по биатлону. Команда Мордовии в общекомандном зачете замкнула тройку лучших. Наибольший вклад в успех команды внесли Дмитрий Чудайкин (золото индивидуальной гонки и бронза в спринте), а также Алена Кривова (бронза в спринте).

Первая десятка общекомандного зачета Спартакиады выглядит следующим образом:

1. Московская область

2. Тюменская область

3. Республика Мордовия

4. Москва

5. Свердловская область

6. Республика Карелия

7. Новосибирская область

8. Алтайский край

9. Мурманская область

10. Санкт-Петербург.



Как сообщалось ранее, в городе Острове (Псковская область) завершились всероссийские соревнования по биатлону. Весьма удачно на них выступили спортсмены из Мордовии.