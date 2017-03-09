В честь 8 марта в Мордовии прошел турнир по пулевой стрельбе среди сотрудниц ОВД

В Мордовии состоялось командное Первенство по стрельбе из табельного оружия среди сотрудниц органов внутренних дел. Турнир был посвящен празднику 8 марта.

Участие в турнире приняли представительницы всех подразделений республиканского МВД. Всего в соревнованиях приняло участие 18 команд, в каждой из них было по 2 девушки, сообщает пресс-служба МВД. Каждая участница должна была показать свои умения в стрельбе, поразив мишень с расстояния 25 метров при помощи 10 пуль.

В итоге победу отпраздновала команда Управления организации охраны общественного порядка и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в составе инспекторов Ольги Тимотиной и Ирины Талалаевой. Они набрали 139 очков. Второй стала сборная Управления по вопросам миграции в составе Светланы Тишкиной и Анастасии Пучкиной (135 очков). Третье место досталось команде Управления по работе с личным составом (Светлана Холодкова и Наталья Макарова, 134 очка).

Источник: 13.мвд.рф