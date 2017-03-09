Автоледи Саранска получили подарки от ГИБДД к 8 Марта

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в честь Женского дня 8 Марта порадовали подарками всех автоледи Саранска в рамках акции "Праздничный патруль". Мероприятие стало традиционным, а основная его задача - не только поздравить с праздником, но и привлечь внимание к проблеме дорожно–транспортного травматизма.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РМ, помимо приятных сюрпризов и весенних цветов, каждая автоледи получила сувениры от Госавтоинспекции – ароматизатор для авто с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима, наклейку на заднее стекло, показывающую, что за рулем находится дисциплинированный водитель, а также стикер "Ребенок в машине" и календарь ГИБДД.

Источник: gibdd.ru/r/13