Глава Мордовии вручил подарки многодетной семье из Большеберезниковского района

Глава Мордовии Владимир Волков в праздничный день 8 Марта вручил цветы и подарки многодетной семье Ларькиных из села Марьяновка Большеберезниковского района. Отметим, что семья занесена в почетную книгу "Семья года, Россия, 2016".

Родители, Ольга и Эдуард, воспитывают четырех девочек: 11-классницу Анну, 9-классницу Елену, 3-классницу Галину и дошкольницу Машу. Ранее семья становилась победителем Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья", девиз которого "Моя семья — моя Россия".

Как сообщалось ранее, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в честь Женского дня 8 Марта порадовали подарками всех автоледи Саранска в рамках акции "Праздничный патруль".

Источник: izvmor.ru