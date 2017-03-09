В Мордовии успешно идет процесс внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения

Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов принял участие во второй Всероссийской конференции "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", которая прошла в Сочи. Стоит напомнить, что Мордовия входит в число пилотных регионов по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город". В декабре минувшего года в регионе-13 завершили внедрять подсистему "интеллектуального видеонаблюдения".

Сегодня в Мордовии установлены и успешно функционируют 120 рубежей видеонаблюдения, состоящих из 464 IP-камер для обзорного и ситуационного видеонаблюдения, а также 5 рубежей биометрического контроля, позволяющего идентифицировать личность. Кроме того, функционирует подсистема "фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", состоящая из 118 рубежей фотовидеофиксации. Рубежи установлены на самых опасных участках дорог республики.

Источник: izvmor.ru