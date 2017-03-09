Владимир Волков поднялся на 1 позицию в рейтинге влиятельных губернаторов РФ

Глава Мордовии Владимир Волков поднялся на 1 строку в рейтинге влияния губернаторов регионов России. По итогам февраля Волков занял 27-е место в группе глав регионов с сильным влиянием. Рейтинг составляется агентством политических и экономических коммуникаций.

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а на третье переместился президент Татарстана Рустам Минниханов. Четверку лидеров замыкают губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экспертный опрос, на результатах которого и составляется ежемесячный рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования.