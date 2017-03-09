Жительница Мордовии вымыла и выгладила фальшивые 1000 рублей, найденные на улице

В Мордовии обнаружили очередную фальшивую купюру. На этот раз сообщение о подделке поступило в полицию от заведующей кассы одного из банков Саранска. Звонившая сообщила, что фальшивку обнаружили при пересчете денег, поступивших из инкассаторского центра Краснослободска.

Оперативники установили, что купюра ранее принадлежала 63-летней жительнице района. Женщина нашла купюру на улице, а поскольку та была мокрой и грязной, она помыла ее, прогладила утюгом и лишь затем понесла в банк для обмена.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в полицию обратились работники одного из банков Мордовии и сообщили, что при пересчете денежной выручки они нашли подделку – банкноту номиналом 5000 рублей. Данной купюрой жительница Чамзинского района попыталась расплатиться за услуги ЖКХ.

Источник: 13.мвд.рф