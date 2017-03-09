Во время пожара в Ардатове пенсионерка погибла под рухнувшей крышей

Стали известны подробности пожара, который произошел 8 марта в Ардатове. К сожалению, в результате инцидента погиб человек.

Как сообщили в МЧС Мордовии, на улице Некрасова загорелся жилой дом, принадлежащий женщине 1931 г.р. В процессе горения у здания обвалилась крыша. Хозяйка дома погибла под горящими завалами.

В общей сложности огонь уничтожил территорию площадью 40 кв.м. Специалисты выясняют, что стало причиной трагического пожара.

Ранее сообщалось, что в Чамзинке произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Терешковой.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, в жилплощади наблюдалось мощное задымление. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 12 человек и приступили к тушению.

Источник: 13.mchs.gov.ru