В Краснослободском районе водитель без прав на "четырнадцатой" сбил пенсионера

В селе Слободские Дубровки Краснослободского района произошла авария, в которой пострадал пенсионер. Инцидент случился еще 7 марта.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, виновником аварии стал водитель вазовской "четырнадцатой". На улице Советской под колеса его машины попал 75-летний дедушка. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

Позже оказалось, что автомобилист не имел водительских прав, следовательно, по закону не мог находиться за рулем. В отношении нарушителя составлен административный материал.

Как сообщалось ранее, в результате тройного ДТП, которое 4 марта произошло в Николаевке под Саранском, все же не обошлось без погибших. Пассажир "Мазды", который получил травмы и был доставлен в больницу, скончался в медучреждении.

Источник: gibdd.ru/r/13