Жителям Мордовии предлагают рассказать о коррупции в МВД в ходе "горячей линии"

МВД Мордовии в пятницу, 10 марта, проведет "горячую линию" по вопросам случаев коррупции в рядах сотрудников ОВД. Линия будет открыта с 10 до 16 часов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о действиях сотрудников полиции, связанных с нарушением закона, сообщить об этом по телефону в Саранске: 29-88-25.

Как сообщалось ранее, в Мордовии состоялось командное Первенство по стрельбе из табельного оружия среди сотрудниц органов внутренних дел. Турнир был посвящен празднику 8 марта.

Участие в турнире приняли представительницы всех подразделений республиканского МВД.

Источник: 13.мвд.рф