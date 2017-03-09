Два новых детсада откроют в Саранске в День города 12 июня

В Саранске 12 июня откроются да новых детских сада. Дата выбрана не случайно – именно в этот день столица Мордовии будет отмечать День города.

Детсады будут открыты в микрорайоне "Юбилейный", а также на улице Титова. Кроме того, летом этого года завершится реконструкция детского сада на Ремзаводе.

Как сообщалось ранее в январе, в Мордовии проведена проверка работы детсада "Рябинка". С жалобами в прокуратуру Ардатовского района обратились местные жители.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки выявлены грубые нарушения в работе дошкольного учреждения. В частности, при контрольном взвешивании порций обеда оказалось, что они значительно меньше, чем должны быть.

Источник: izvmor.ru