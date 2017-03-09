Конкурс "Мисс очарование" прошел в одной из колоний Мордовии

Конкурс красоты "Мисс очарование" прошел в мордовской колонии №3. Участие в нем приняли осужденные женщины и девушки. В общей сложности заявки на участие подали 10 конкурсанток, сообщили в пресс-службе УФСИН по Мордовии.

Первым испытанием стала "Визитная карточка". Девушки должны были презентовать себя в стихотворной форме. Второй этап под названием "Творческий номер" ознаменовался демонстрацией талантов участниц: они пели, танцевали и читали стихи.

Наконец, заключительным этапом было "Дефиле". Все заключенные предстали перед зрителями и жюри в вечерних платьях, сшитых своими руками. Каждая участница показала свое умение держаться на сцене, а также индивидуальность и женственность.

Победу по итогам всех испытаний одержала Юлия Сентищева, второй стала Светлана Фадеева,, третьей - Ольга Камышанова.

Источник: 13.fsin.su