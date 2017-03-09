В 2017 году не менее 300 инвалидов найдут работу в Мордовии

В 2016 году 309 инвалидов Мордовии смогли найти работу благодаря поддержке службы занятости. В нынешнем году планируется трудоустроить не менее 300 людей с ограниченными возможностями, сообщили в Государственном комитете РМ по труду и занятости населения

"С нашей помощью инвалиды находили работу по специальностям диспетчеров, менеджеров, администраторов, операторов производственных линий, укладчиков, упаковщиков. Практика показывает, что работодатели стали менее предвзято относиться к инвалидам, и, прежде всего, обращают внимание на квалификацию работника, а не на какие-то ограничения, связанные с состоянием его здоровья", - рассказали в Госкомитете.

Если инвалиду не хватает квалификации для получения работы, то он может бесплатно пройти переобучение по новой специальности или повысить квалификацию. В прошлом году такой возможностью воспользовались 12 жителей региона.

Источник: izvmor.ru