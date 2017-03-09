В Саранске могут появиться именные скверы

Весной 2017 года в Саранске будет продолжена реализация проекта "Народный сквер". В рамках акции будут высажены тысячи молодых деревьев в различных уголках города.

Кроме того, проект развивается и получает новые продолжения. Так, в администрацию города обратились активисты с просьбой предоставить земельный участок для посадки именного сквера. Активисты готовы покупать саженцы растений за свой счет. Все, о чем они просят – территория. Кроме того, они хотят, чтобы новые скверы получили их имена.

Как сообщалось ранее, в Саранске 12 июня откроются да новых детских сада. Дата выбрана не случайно – именно в этот день столица Мордовии будет отмечать День города.

Источник: izvmor.ru