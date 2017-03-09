В Мордовии интернет-мошенник "развел" нумизмата на 4,5 тысячи рублей

Интернет-мошенники обманули очередного жителя Мордовии. На этот раз жертвой стал коллекционер-нумизмат, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Как стало известно, потерпевший заинтересовался объявлением о продаже коллекции монет мировых государств на интернет-аукционе "meshok". Там же он нашел фотографии монет. Мужчина написал продавцу, согласовал с ним стоимость товара и согласился перечислить 100% предоплаты.

Все требуемые 4506 рублей покупатель перевел на указанный аферистом банковский счет. По словам мошенника, через пару дней к покупателю должен был приехать курьер с товаром. Однако вскоре страница "продавца" оказалась заблокирована, на связь он больше не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф