Полиция Мордовии задержала подозреваемого в грабеже

В МВД Мордовии обратился 20-летний житель Ковылкинского района.

Молодой человек рассказал полицейским, что накануне вечером незнакомый нанес ему телесные повреждения и открыто украл дорогой мобильный телефон, уже после чего исчез в неизвестном направлении.

В процессе оперативных мероприятий личность подозреваемого была определена. Им выявился молодой человек, с которым пострадавший познакомился в тот вечер на улице. Согласно предварительным сведениям, арестованный предложил новому другу продать мобильный телефон и на вырученные средства купить алкоголь. Отказом подозреваемый был недоволен, потому, воспользовавшись тем, что они зашли в один из безлюдных дворов города, ударил пострадавшего стеклянной бутылкой по голове и отнял мобильный. Потерпевшему он пригрозил расправой, в случае если тот сообщит о нем в полицию.

Задержанный признался в совершенном деянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия