В Саранске появится памятник Михаилу Девятаеву

В Саранске установят памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

Сообщается, что уже сделан ряд эскизов предстоящего памятника. Проект будет осуществляться вместе с Российским военно-историческим обществом.

Обязанность по выбору места установки монумента и дальнейшему благоустройству территории возложена на мэрию Саранска.

Ранее сообщалось, что весной текущего года в Саранске будет продолжена реализация проекта "Народный сквер". В рамках акции будут высажены тысячи молодых деревьев в различных уголках города.

Кроме того, проект развивается и получает новые продолжения. Так, в администрацию города обратились активисты с просьбой предоставить земельный участок для посадки именного сквера.

Источник: izvmor.ru