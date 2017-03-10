В Саранске задержали двух наркоманов

Правоохранительные органы Мордовии выявили два факта хранения наркотических средств.

В ходе проверки оперативных сведений работники полиции возле здания №161 по ул. Рабочая задержали 59-летнего безработного уроженца Саранска. При личном досмотре во внутреннем кармане его куртки представители полиции выявили и конфисковали 3 полимерных пакетика с бумажными свертками внутри, в которых находилось вещество растительного происхождения.

Согласно заключению экспертизы, конфискованным выявилось психотропное вещество – канабис, массой 11 грамм.

Мужчина пояснил, что в сентябре минувшего года нарвал коноплю на одном из заброшенных полей и хранил наркотики для личного употребления.

На данный моммент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день в Саранске задержали 23-летнего жителя Нижегородской области, у которого при досмотре изъяли наркотическое средство "N-метилэфедрона", массой 1,8 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия