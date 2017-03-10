В Мордовии должностных лиц поймали на мошенничестве

В Мордовии работники прокуратуры Кочкуровского района обнаружили, что должностные лица власти Мордовско-Давыдовского сельского поселения, используя собственное должностное положение, изготовили фиктивные выписки из похозяйственной книжки о наличии в личном подсобном хозяйстве у своих родственников поголовья свиней.

В дальнейшем между жителями и фермером заключены фиктивные документа купли-продажи якобы приобретенных у них коров.

Все без исключения операции велись без фактического наличия товара и уплаты наличных средств, и совершены для придания видимости целевого расходования субсидий, предусмотренных для покупки взамен свиней крупного и мелкого рогатого скота.

На данный момент по факту совершения должностными лицами администрации поселения мошенничества при получении выплат возбуждено уголовное дело.

Источник: izvmor.ru