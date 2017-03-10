В Мордовии руководитель дома культуры привлечен к административной ответственности

Сотрудники мордовской прокуратуры выяснили, что районный дом культуры Атюрьевского района на официальном сайте разместил информацию о покупке городского автобуса малого класса.

Как заявили в надзорном ведомстве, технические и функциональные характеристики автомобильного транспорта для закупки отвечают только автобусу "ГАЗ-32212" в комплектации "Бизнес". Автомобили этого же класса, но иных производителей, не соответствуют условиям.

Согласно итогам проверки руководитель культурного учреждения привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось, в Мордовии работники прокуратуры Кочкуровского района обнаружили, что должностные лица Мордовско-Давыдовского сельского поселения, используя собственное должностное положение, изготовили фиктивные выписки из похозяйственной книжки о наличии в личном подсобном хозяйстве у своих родственников поголовья свиней.

Источник: izvmor.ru