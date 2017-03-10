В Мордовии прошли состязания "Лыжня России – 2017"

В Ардатове состоялись республиканские состязания по лыжным гонкам на призы Ардатовского муниципального района "Лыжня России – 2017".

Соревнования стали мини-вариантом всероссийского массового старта и собрали свыше 300 участников. На старт вышли учащиеся общеобразовательных школ района, воспитаники Ардатовского детского дома-школы, дети, регулярно занимающихся лыжными гонками районов республики, а также профессиональные лыжники и ветераны-любители лыжного спорта.

Массовость – основной девиз состязаний подтверждает старт на 2 километра у мальчиков 2003 г.р.: стартовали 136 участников, 134 из которых финишировали. Весьма немаловажно, что те, кто только лишь начинает заниматься лыжными гонками, выходят на старт с ведущими спортсменами и ветеранами лыжного спорта.

Источник: izvmor.ru