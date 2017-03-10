Выгодные авиаперевозки

Часто пользуетесь услугами авиационных перевозок? Тогда вам обязательно стоит ознакомиться с ресурсом билетик.аэро. На сайте любой желающий сможет заказать билет на самолет практически в любую точку Земного шара. Интернет-ресурс предлагает направления как по территории Российской Федерацией, так и заграничные направления.

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Выгодные цены. Стоимость билетов на авиаперевозки вас приятно удивит. Удобные способы оплаты билета. Вы можете расплатиться наличными или при помощи банковской карточки. Рассрочка. Если сумма билета превысила ваши сбережения, вы имеете возможность оформить рассрочку. Удобная система поиска нужного билета. Достаточно ввести необходимые параметры на сайте и через пару мгновений перед вами предстанет список различных вариантов. От самых бюджетных вариантов, до VIP класса. В случае возникновения вопросов вы можете связаться с представителями сайта по телефону или при помощи электронного ящика. Специалисты проконсультируют вам по всем аспектам. Вы имеете право вернуть билет до указанного срока и получить свои деньги обратно.

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