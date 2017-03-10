Президент освободил от должности начальника УФСИН по Мордовии

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности начальника УФСИН по РМ, генерал-майора внутренней службы Рамазана Ягьяева.

Вплоть до назначения в Мордовию 55-летний Рамазан Ягьяев исполнял обязанности начальника УФСИН России по Республике Адыгея.

Ягьяев пробыл руководителем республиканской пенитенциарной системы меньше 2-х лет. Напомним, что приказ о его назначении был подписан 8 июня 2015 года.

Заключительным мероприятием, проведенным в мордовском УФСИН при генерале Ягьяеве, был конкурс красоты «Мисс очарование» среди осужденных представительниц слабого пола, приуроченный к 8 Марта.

Источник: izvmor.ru